Dos spin-offs para JoJo´s Bizarre Adventure

Como ya te contamos en este espacio, en Septiembre se publicó en Japón el último tomo recopilatorio de Jojolion, la extensísima saga que funciona como octavo arco argumental de esa epopeya imposible titulada JoJo´s Bizarre Adventure, iniciada en 1987 por Hirohiko Araki.

Desde entonces, el mangaka no publicó nuevos trabajos ni realizó anuncios formales acerca de la continuidad de JoJo, pero ahora tenemos noticias fresquitas que llegan desde Japón. Mañana se publica en la islita un nuevo número de la revista Ultra Jump (de la editorial Shueisha), el primero fechado en 2022. Y acá tendremos el primer episodio de un spin-off de JoJo´s Bizarre Adventure, titulado «Jojo no Kimyô na Bôken – Crazy D no Akuryô-teki Shitsuren». El nuevo manga tiene como protagonistas a Josuke Higashikata (del cuarto arco argumental) y a Hol Horse (del tercero) y está a cargo de un equipo creativo integrado por el dibujante Tasuku Karasuma y el guionista Kôhei Kadono. Este último ya tiene experiencia en el mundo de JoJo, ya que en 2011 escribió la light novel Hajishirazu no Purple Haze, que era una especie de precuela al quinto arco argumental de la saga, protagonizada por Fugo Pannacotta.

Y también en el número de la Ultra Jump que sale mañana, se viene un one-shot ambientado en la sexta etapa de la saga (Stone Ocean). La historieta lleva por título Fujiko no Kimyô na Shoseijutsu – Whitesnake no Gosan y es obra de Shô Aimoto.

Ni hace falta aclarar que tanto la nueva serie como esta aventura autoconclusiva cuentan con la aprobación de Hirohiko Araki.