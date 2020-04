Dreadstar, de regreso

Hacía… fácil 30 años que Jim Starlin no dibujaba nuevas aventuras de Dreadstar, su emblemático personaje surgido en las páginas de Epic Illustrated a comienzos de los ´80. De hecho, en las historias de Dreadstar de los ´90, el personaje original, Vanth Dreadstar, no aparecía. O sea que hace realmente muchos, muchos años, que Starlin no se involucraba con su seminal creación.

Incluso hacía muchos años que Starlin no dibujaba, porque se había lastimado su mano hábil y llegó a pensar que nunca volvería a dibujar. Felizmente, con fisioterapia, paciencia y dedicación, recuperó su habilidad para dibujar, y hasta colorear una nueva novela gráfica. El entintador elegido es Jaime Jamison.

Dreadstar Returns es una obra de 100 páginas, que va a ser publicada por Ominous Press y financiada por los propios lectores a través de una campaña de Kickstarter. Starlin y Ominous se plantearon el objetivo de recaudar 28.000 dólares antes del 10 de Mayo, y por supuesto estimulan la colaboración de los fanáticos con un montón de extras y recompensas varias. Lo más interesante es el Dreadstar Guidebook, una guía de personajes realizada en un estilo similar al de los Who´s Who de DC, a cargo del mismísimo Robert Greenberger, quien supervisara aquel ambicioso proyecto en 1985. Una gran idea para que los nuevos lectores conozcan a fondo a los personajes e historias presentadas previamente en el universo de Dreadstar.

Y en cuanto a la nueva historia, una fuerza de destrucción masiva terrible y desconocida pondrá en peligro a la existencia toda, y Vanth Dreadstar deberá encontrar la forma de detenerla. A su lado estarán, como siempre, el gatuno Oedi, la androide con poderes psíquicos Willow y el portentoso Tueton. Y por supuesto, Dreadstar descubrirá conexiones entra esta pesadilla todopoderosa y su propio pasado, como para complicar un poco más el desafío.