D´Salete en Fantagraphics

La semana que viene, Fantagraphics lanza en EEUU el libro Run for It, del brasileño Marcelo D’Salete, que no es otra cosa que la edición yanki de Cumbe, el galardonado trabajo del autor, aparecido originalmente en 2014.

A lo largo de casi 180 páginas, D’Salete nos presenta los intensos relatos y el trágico retrato de uno de los rincones más oscuros de la historia: la lucha de los esclavos africanos transportados a Brasil por liberarse de sus amos. Se trata de uno de los primeros trabajos artísticos y literarios en indagar en esta historia oculta y horrorosa, y el autor lo encara poniendo sus magníficos dibujos al servicio de una narración realista, pero con espacio para la poesía y la magia.

No te extrañe si el año que viene Run for It está nominada a un montón de premios de los que habitualmente se entregan en EEUU.