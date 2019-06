Dupuis cancela cinco series

Dupuis, la tradicional editorial belga con sede en Marcinelle (hogar, entre otros, de Spirou) anuncia la suspensión de cinco series con larga trayectoria en el segmento infanto-juvenil de la Europa francófona. Cinco series que en conjunto totalizan 165 álbumes publicados y que siguen vendiendo miles y miles de ejemplares, pero a las que les cuesta convocar nuevos lectores en el mercado actual. Y como las ventas todavía eran más que dignas, Dupuis le dio a los autores la posibilidad de seguir las series uno o dos álbumes más, para llegar a finales que a ellos les parecieran satisfactorios.

Las cinco colecciones que se terminan son:

Les Femmes en blanc, escrita por Raoul Cauvin y dibujada por Philippe Bercovici; Pierre Tombal (conocido en castellano como Pedro Tumbas, el sepulturero), también escrita por Cauvin y dibujada por Marc Hardy; Les Psy (otro título de Cauvin, con el dibujante conocido como Bédu); Aria, la serie más longeva, creada por Michel Weyland y con 40 álbumes acumulados; y Mélusine, de François Gilson y Clarke, que acumuló 27 álbumes.

Uno dirá “pobre Cauvin, lo tiraron abajo de un bondi”. Pero no. Este señor, que cumplió 80 años en 2018, es uno de los guionistas más prolíficos de la historia del comic franco-belga y -pese a la cancelación de tres de sus series- sigue activo escribiendo los guiones de series muy populares como Les Tuniques Bleues, Cédric y L’Agent 212. “Tengo algunas ideas en el tintero -dice el guionista- pero lanzar nuevas series es muy duro, ya me pasó varias veces con series que nunca despegaron. Además las librerías sólo quieren comprar lo que saben que vende mucho. El medio está en un momento terriblemente complicado, no me dan ganas de dar estas peleas. Yo ya tuve mis años dorados, ya viví la mejor época”.

En Dupuis, mientras tanto, la idea es dar vuelta la página, cerrar un capítulo importante de su historia y concentrar sus estrategias y su atención en las nuevas series, a la espera de que alguna logre un éxito comparable al de aquellas que se terminan.