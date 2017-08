El Batman de Busiek

En Noviembre, el maestro Kurt Busiek vuelve a incursionar en el mainstream de DC con una miniserie que funciona como “compañero espiritual” de Superman: Secret Identity, aquella maravilla escrita por el creador de Astro City en 2004.

Batman: Creature of the Night contará con los dibujos del formidable John Paul Leon y se adentrará en la tragedia y el dolor de perder a nuestros padres. A lo largo de cuatro entregas, Busiek y Leon nos contarán la historia de Bruce Wainwright, un chico huérfano que sufre una tragedia familiar similar a la de Bruce Wayne. Ambientada en Boston en 1968, la saga se centra un este chico fanático de los comics de Batman, cuyos padres son asesinados durante un asalto. Wainwright deberá encontrar un camino para confrontar a sus demonios internos en un mundo en donde los superhéroes no existen. Sin embargo, durante el duelo de Wainwright aparece un vengador, idéntico al Dark Knight, en las calles de Chicago.

Con que sea la mitad de buena que Superman: Secret Identity ya estaríamos hablando de una joya…