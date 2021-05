El comic de Jayne Mansfield

Este mes, Glénat lanza en Francia la novela gráfica «Sweet Jayne Mansfield», centrada en la corta vida y la eterna leyenda de la bomba sexy más zarpada de Hollywood.

Se trata de un libro de 128 páginas a todo color, escrito por Jean-Michel Dupont (el mismo que hace poco rompiera todo con Love in vain, la biografía del bluesman Robert Johnson) y dibujado nada menos que por Roberto Baldazzini, un maestro italiano con casi 50 años de trayectoria, que es referente ineludible en materia de comic erótico por lo menos desde mediados de los ´80.

En 1956, con el éxito absoluto de The Girl Can´t Help It, Jayne Mansfield asciende al rango de sex-symbol planetaria. Todo le está permitido a esta impactante texana que sueña con ser la nueva Marilyn, excepto los roles que le permitan desplegar su verdadero talento actoral y su descomunal coeficiente intelectual. Casada con Mickey Hargitay, alias Mister Universo, asentada en su fabuloso Pink Palace en Beverly Hills, Jayne parece protagonizar un cuento de hadas en el mundo real. Ahora sólo falta que Hollywood se canse de su temperamento caprichoso y decrete que su estrella se tiene que apagar, no sin antes presenciar su descenso hacia los subsuelos del vodka y las anfetaminas.

Revoleando sus redondeces en películas cada vez más crotas, e incluso en cabarets, Jayne busca desesperadamente al pigmalión que relance su carrera, y se interna en las tinieblas dispuesta a flirtear con el mismísimo Satanás… para luego desaparecer con sólo 34 años, víctima de una tragedia que acrecentará su leyenda.

Entre la ternura y la mala leche, la novela gráfica explora las distintas aristas de este itinerario paradojal, en el que una mujer fuerte e independiente se convierte en prisionera de su imagen de tonta despampanante.

Ojalá se publique pronto en castellano.