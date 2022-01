El Corinthian contraataca

El sello Black Label de DC lanza en Abril una nueva serie regular ambientada en el universo de Sandman y titulada Nightmare Country.

El protagonista es nada menos que el Corinthian, la pesadilla asesina oriunda del Dreaming. Dejarlo suelto no es una gran opción, pero resulta necesaria, porque hay otra pesadilla recorriendo Estados Unidos, un monstruo que no nació en el Dreaming, al que no creó Dream. El viaje de ambas aberraciones por el país del Norte tejerá una red de pesadillas que atrapará no solo a los sueños sino también a quienes los sueñan, y nos llevará por los rincones más aterradores de EEUU.

El guionista es un consagrado absoluto, que de a poco se fue alejando de los superhéroes para afianzarse en el género del terror: James Tynion IV. Y el dibujante no es otro que el maestro entrerriano Lisandro Estherren, capo del dibujo en cualquier género que encare, en su primer trabajo para DC. Además, cada número incluirá una pesadilla dibujada por un autor invitado, y así es como en el nº1 tendremos varias páginas a cargo del increíble canadiense Yanick Paquette.

Tynion promete incorporar nuevos personajes a la mitología creada por Neil Gaiman y guiarnos por este viaje de sangre, muerte y horror.