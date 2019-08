El día que desapareció EEUU

Image anuncia para Noviembre el nº1 de Undiscovered Country, una nueva serie co-escrita por los consagrados Charles Soule y Scott Snyder. El dibujo se lo reparten entre dos dibujantes italianos, también amigos entre ellos: Daniele Orlandini y Giuseppe Camuncoli. El colorista será Matt Wilson y el coordinador, nada menos que el maestro Will Dennis.

La serie debuta con un número especial de 40 páginas, que nos transportará a un futuro cercano, a un país desconocido que alguna vez fue Estados Unidos. Después de cerrar sus fronteras al resto del mundo sin dar ninguna explicación, pasaron 30 años en los que EEUU se convirtió en una región cubierta por un manto de misterio. Ahora, un equipo que busca la cura para una pandemia a nivel global penetra en las fronteras de EEUU… y rápidamente se encuentra luchando por sobrevivir en un continente extraño, perdido y letal.

Giuseppe Camuncoli dice “Esta serie es espectacular, desde el concepto, hasta el elenco, hasta el mundo que imaginamos. El equipo que se armó es genial, también. Hasta nos dimos el lujo de sumar a Daniele Orlandini, mi socio en esa asociación ilícita que es la revista de Darth Vader. Yo siento como si estuviera tocando en una superbanda, tipo Temple Of The Dog, o Them Crooked Vultures. Estamos embarcados en una epopeya enorme, y estos tipos logran que me resulte fácil contar una historia así de grossa. Por supuesto que, guiándonos desde arriba, está Will Dennis, el coordinador supremo, que no falla nunca. El me dio mi primer trabajo para EEUU, una historia de Hellblazer, allá por 2001, y me resulta fantástico volver a trabajar codo a codo con él después de tantos años”.

Atenti, que pinta muy interesante…