El regreso de un genio

A lo largo de los ´90, se hizo bastante claro que el canadiense Dave Cooper no era un autor más de aquel boom del comic alternativo, sino que detrás de ese dibujo provocativo había un genio. Suckle,

Ripple, Pip & Norton… Cooper te clavaba una maravilla atrás de otra.

Después, a principios de este siglo, se dio cuenta de que ganaba más plata y lo trataban mejor en el circuito de las artes plásticas, y se dedicó a pintar cuadros. Incluso anunció formalmente su alejamiento del mundo el comic, supuestamente definitivo. Sus pinturas al óleo se expusieron en Los Angeles y New York y varias fueron adquiridas a precios siderales por Guillermo del Toro.

En 2008 se interesó en la animación y produjo dos series infantiles: Pig Goat Banana Cricket y The Bagel And Becky Show. También realizó libros de cuentos apuntados al segmento infantil. Una de las historietas que habñia publicado en la revista Weasel (The Absence Of Eddy Table) se convirtió en un corto animado, bancado por el Instituto de Cine de Noruega y la empresa Tordenfilm, con sede en Oslo. Cooper co-dirigió el film con el noruego Rune Spaans. También participó del corto Mike Patton, el de Faith No More.

Ahora a Cooper se le ocurrió volver a su primer amor, la historieta. Desde 2003 que no lanza nuevas novelas gráficas, pero a confirmó que en 2018 leeremos Mudbite, una colección de historias acerca de amazonas con daños cerebrales, anguilas negras y brillosas y mucho más. Eddy Table protagonizará dos historias: Mud River y Bug Bite.

Mudbite verá la luz a través de Fantagraphics y, si bien todavía no hay fecha confirmada, el regreso de Cooper a la historieta es una noticia tan buena, que no podíamos dejar de compartirla.