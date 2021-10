El Son Goku de DC

Allá por Mayo, DC lanzó una antología centrada en personajes y autores de origen asiático, que se llamó Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration. Allí, entre varias historias cortas, nos encontramos con la primera aparición de Monkey Prince, un nuevo personaje inspirado en la clásica novela china del Siglo XVI, Viaje al Oeste.

Ahora este aventurero cambiaformas llamado Marcus Sun será protagonista de una serie de 12 episodios que debuta en Febrero, con guiones del maestro Gene Luen Yang y dibujos de Bernard Chang.

Y para los que no pueden esperar hasta Febrero, ya hay una historia corta de Monkey Prince titulada “Apokolips in the Heavenly Realm,” disponible en dcuniverse.com y dccomics.com en la que los clásicos personajes del Viaje al Oeste se enfrentan a Darkseid y sus parademonios, también a cargo de Yang, Chang y Billy Tan.