El tutorial de Mark Waid

Marvel Comics se asoció con la poderosa editorial Simon & Schuster para producir un libro titulado «How To Create Comics The Marvel Way», que va a estar a la venta en Julio de 2022.

El libro está escrito por el consagrado Mark Waid, un autor con más de 30 años de trayectoria como guionista de comics, que además fue editor, coordinador, comerciante y periodista especializado en este medio.

Con la experiencia de haber trabajado con decenas de artistas, Waid le revela al lector todos los detalles, toda la interna del proceso de colaboración que tiene por resultado las historietas que Marvel publica todos los meses. Waid explora aspectos técnicos de la creación de comics, pero además hace hincapié en el estilo, en la idiosincracia propia de Marvel que llevó a esta editorial a liderar el mercado de los comic books durante los últimos 50 años. El resultado es una masterclass en formato gráfico que puede ser disfrutada tanto por los nuevos lectores de Marvel como por los aspirantes a trabajar profesionalmente en la industria que por ahí no saben cómo o por dónde empezar.

El título obviamente juega a la resonancia con How To Draw Comics The Marvel Way, el seminal libro de Stan Lee y John Buscema editado en 1984, que se sigue reeditando aún hoy. Y la portada está a cargo del maestro Humberto Ramos, amigo y co-equiper de Waid en series como Impulse y Champions.

Ya sea que te interese trabajar como guionista, dibujante, colorista, letrista o todo eso junto, seguramente Mark Waid te va a poder dar la orientación y las herramientas que necesitás para abrirte camino en el arte de llevar a la página de un comic a tus héroes y villanos favoritos. Fuera de joda, se me ocurren pocos nombres más idóneos que Waid para deconstruir la magia de Marvel y explicársela desde adentro a quienes quieran orientar hacia ese sector de la industria su producción artística.