El último ronin

En algún momento del próximo verano boreal (o sea, nuestro invierno) IDW va a empezar a publicar una miniserie de cinco episodios titulada Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, que es la adaptación de una saga escrita en 1987 por Kevin Eastman y Peter Laird (los creadores de las TMNT) que permaneció inédita hasta ahora.

En 2019, Kevin Eastman redescubrió una síntesis argumental que había desarrollado en 1987 junto a Peter Laird, para una saga de las TMNT ambientada 30 años en el futuro (o sea, en 2017, que ya es nuestro pasado). Eastman reformuló un poco el argumento de la serie, cambió la ambientación al año 2040 y se lo mostró a Tom Waltz, guionista titular de las TMNT durante muchísimos años, que se copó con el proyecto y se sumó como dialoguista. Con la aprobación de IDW, Eastman se lanzó a bocetar la saga, y luego se sumó el gran Andy Kuhn a terminar y entintar los dibujos.

Eastman define al proyecto como «una odisea de 200 páginas» y el texto promocional de IDW nos revela que «En una New York del futuro, muy distinta de la que conocemos hoy, sobrevive una última tortuga (que pareciera ser Raphael), en una misión aparentemente condenada al fracaso: obtener justicia por sus amigos y parientes caídos».

No sé por qué, quizás sea porque en la tapa están los nombres de Eastman y Laird, pero le pongo bastantes fichas a The Last Ronin…