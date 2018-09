Elizabeth Dumn en Image

En Noviembre, Image publicará en EEUU y en formato one-shot la novela gráfica A Terrível Elizabeth Dumn Contra Os Diabos de Terno, obra del increíble autor brazuca Arabson, que ganara el premio HQMIX 2017.

En la edición yanki, la obra se llamará The Terrible Elisabeth Dumn Against the Devils in Suits, traducida nada menos que por el maestro James Robinson.

A lo largo de 64 páginas, conoceremos a Elisabeth Dumn, una chica fuerte, rebelde, decidida a labrarse su propio destino. Lo cual está bueno, porque hace mucho tiempo su padre se la prometió como esposa al Diablo, y este llega a reclamar lo que le corresponde. Terror, aventuras, escenarios surreales, un dibujante de altísimo impacto y un traductor de lujo, en una obra digna de ser descubierta por el público angloparlante… y obviamente por el de habla hispana, así que a despertarse, editores de España, Argentina, México, o donde sea…