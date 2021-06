Elvisman está de vuelta

La editorial Comic.ar lanza una colección de libros dedicada a rescatar las obras del inolvidable Diego Cortés publicadas bajo el sello Llanto de Mudo, la editorial que Diego y sus amigos fundaron en Córdoba en 1995 y que editó decenas de revistas y libros de historieta, literatura y poesía. A fines de 2015, tras la prematura muerte de Diego Cortés, Llanto de Mudo cerró sus puertas y prácticamente nada de todo ese material siguió circulando entre los lectores.

La primera obra a rescatar es Elvisman, la historieta superheroica rupturista escrita por Diego Cortés y dibujada por unos por aquel entonces ascendentes Juan Ferreyra y Leo Sandler. Si bien se puede encontrar algún antecedente en el Watchmen de Alan Moore -y en 1997 no existían The Authority ni Superman: Red Son ni The Boys-, la idea de un mundo dominado por un superhéroe todopoderoso y fascista que ofrece “paz y orden” a cambio de las libertades individuales del común de la gente, era ciertamente poco recurrente. A esto y a la lógica reacción de los rebeldes encabezados por Elvisman, hay que agregarle el plus de una narración dinámica, bastante gore, y personajes que hablan en argentino, de vos a vos.

El libro recopila los seis primeros comic-books de Elvisman, que componen el primer arco argumental y que originalmente se publicaron entre 1997 y 2001, más una portada inédita de Juan Ferreyra. En total son 164 páginas. El libro ya se puede conseguir en librerías y comiquerías a $ 1400 y es un merecido tributo a Diego Cortés, aquel enorme talento que se fue con sólo 39 años y pasó a la historia por haberle brindado a los lectores, colegas, amigos y, en especial a la historieta, un amor incondicional.