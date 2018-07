Equipazo para Carlota

Si sos fan de la historieta histórica, preparate porque en Agosto el sello Dargaud lanza una serie interesantísima, a cargo de un equipo creativo estelar: Charlotte Impératrice tendrá como guionista nada menos que a Fabien Nury, y al gran Mathieu Bonhomme al frente de la faz gráfica.

El primer tomo, que sale en tapa dura, con 72 páginas a todo color, se titula “La princesse et l’archiduc” (no hace falta traducirlo, no?) nos cuenta cómo el rey Leopoldo I de Bélgica planifica el casamiento entre su joven hija Carlota y el archiduque Maximiliano de Austria, hermano menor del emperador Francisco José. La unión será sellada por un casamiento suntuoso donde la felicidad estará ausente desde el primer momento. La joven pareja vivirá atravesada por la rivalidad entre los terribles Habsburgos y el frío y calculador emperador Napoleón III. Maximiliano se revelará como un hombre decepcionante desde todo punto de vista, y Carlota finalmente encontrará la ocasión de escapar de la senda trazada para ella, enfrentará la adversidad y comenzará a escribir otra historia.

Ojalá se traduzca pronto al castellano.