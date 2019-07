Equipazo para The Question

El prolífico Jeff Lemire tiene en carpeta dos miniseries para el sello Black Label de DC, ambas como guionista. Para fines de Octubre lanza una miniserie de tres episodios bimestrales, con el Joker como protagonista y el atractivo de verlo formar equipo una vez más con Andrea Sorrentino. La miniserie se titula Killer Smile, y puede estar buena a pesar del Joker (personaje ya sobreexplotado hasta el hartazgo), simplemente porque Lemire y Sorrentino son muy capos y se potencian mucho cuando trabajan juntos.

Pero la pulenta llega en Noviembre, cuando aparezca The Question: The Deaths of Vic Sage, una saguita de cuatro episodios, que saldrá con periodicidad mensual. Acá volvemos a encontrar al querido paladín de Hub City, ahora en una versión que incluye muertes y reencarnaciones. Según Lemire “incluso en la versión de Steve Ditko tenemos a un tipo que está tan conectado con su sociedad que en su núcleo, todas las historias eran existencialistas, todas tenían que ver con la búsqueda de la identidad. Hoy en día la bronca que hay en la sociedad es fruto de que la gente no logra ver las cosas desde la perspectiva del otro. Así es como un personaje como The Question puede empezar casi como un Don Nadie que parte rumbo a un viaje que le puede agregar matices y grises a este mundo a medida que se despliega la historia”.

Y lo más grosso de todo: dibuja el maestro Denys Cowan (EL dibujante de Vic Sage para toda una generación) y entinta el ídolo Bill Sienkiewicz. O sea que visualmente, va a ser fabuloso.

A esperar con ansias el TPB.