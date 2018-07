Equipazo para Wonder Woman

En Noviembre se viene el nº58 de Wonder Woman, donde veremos el debut de un nuevo y promisorio equipo creativo: G. Willow Wilson estará al frente de los guiones y Cary Nord la acompañará en los dibujos.

El primer arco argumental de la dupla se titula “The Just War”, con Steve Trevor metido en un flor de brete en un país de Europa Oriental arrasado por la guerra… y si hay guerra, Ares no puede andar muy lejos. ¿Pero por qué el Dios de la Guerra actúa de modo tan extraño? ¿Será que de verdad cambió? ¿Será que Diana tiene una oportunidad de redimirlo? Y si Ares volvió a la Tierra, ¿qué pasó con la prisión supuestamente inviolable que se construyó para retenerlo… es decir, con Themyscira?”

Este nuevo desembarco de Willow Wilson en DC es posible porque se venció el contrato de exclusividad que la guionista de Ms. Marvel firmó en 2014 con Marvel. Entre 2007 y 2011, Wilson ya había hecho su aporte a varias series de DC y Vertigo, como Air, Cairo, Vixen o The Outsiders. De todos modos, ya aclaró que esta vez no firma exclusividad con ninguna editorial y seguirá trabajando también para Marvel.

Cary Nord estaba medio tapado estos últimos años, porque tenía contrato de exclusividad en Valiant, donde participó del relanzamiento de X-O Manowar y pasó por proyectos como Britannia y The Book of the Dead. Ahora, el recordado autor de varios hits tanto en Marvel como en Dark Horse, tiene otra oportunidad de jugar en Primera. Seguro la va a romper.