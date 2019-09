Estherren y Delpeche en BOOM!

BOOM! Studios anuncia para Octubre el nº1 de una nueva serie creator-owned, fruto de la colaboración entre el guionista Jeff Loveness y el imparable entrerriano Lisandro Estherren, a quien asiste otro grosso de nuestras pampas, Patricio Delpeche.

La serie se titula Strange Skies Over East Berlin y está ambientada en 1973, plena Guerra Fría. El protagonista es Herring, un espía yanki desilusionado, que ya no cree en las causas por las que pasó décadas infiltrado en los círculos internos del poder en la Alemania Oriental. Ya vio todo, ya hizo todo lo que su gobierno le pidió y ahora es tiempo de cumplir una última misión, donde debe confrontar con un antiguo adversario y en la que (cómo no) está en juego la existencia de la humanidad misma.

Un thriller intenso, escalofriante, pensado para hipnotizar a los fans de la Guerra Fría, y con unos dibujos absolutamente descomunales de dos autores argentinos que atraviesan un momento increíble. A esperar el TPB… y las nominaciones al Eisner.