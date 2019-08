Falleció Ai Morinaga

En las primeras horas del pasado 2 de Agosto falleció la mangaka Ai Morinaga, con apenas 38 años, tras complicarse un problema de salud que arrastraba hacía varios años.

Morinaga había nacido el 28 de Abril de 1981 y trabajaba profesionalmente desde la adolescencia. Ya desde 1995 empezó a acumular hitazos combinando shojo clásico con pinceladas de humor. Entre sus obras se destacan El Patito Feo, El Fabuloso Destino de Taro Llamada, My Lovely Hockey Club, Your and My Secret y Kirara no Hoshi.

Fue precisamente al terminar esta serie, en 2015, cuando Morinaga abandonó la producción de mangas debido a la enfermedad que finalmente concluyó con su temprana muerte.

Gran tristeza para los fans del manga, y del comic en general porque se fue demasiado joven.