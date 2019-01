En el día de ayer falleció Batton Lash, historietista estadounidense, nacido el 29 de Octubre de 1953 en Brooklyn, New York.

Poco conocido por los fans del mainstream, Lash produjo varios miles de páginas de su serie Wolff and Byrd: Counselors of the Macabre, luego rebautizada Supernatural Law. La serie (iniciada en 1979) se centraba en dos abogados, especialistas en casos vinculados a personajes y tópicos del género del terror, y tuvo comic-books, novelas gráficas y una tira en el National Law Journal.

Lash ganó un Eisner, un Inkpot y varios premios de asociaciones de editores independientes, y gozaba de un gran prestigio entre sus pares. Sus obras más conocidas son Archie Meets the Punisher, el famoso crossover de 1994 que lo tuvo como guionista, y sus ocho números de Radioactive Man para Bongo Comics, que le permitieron levantar en 2002 el premio Eisner a la Mejor Publicación Humorística.

Tras una larga lucha contra un tumor cancerígeno en el cerebro, ayer lo perdimos con sólo 65 años.