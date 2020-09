Falleció Bob Fujitani

Robert «Bob» Fujitani nació el 15 de Octubre de 1921 y casi llegó a cumplir 100 años. Falleció el domingo 6 de Septiembre de 2020, con 99 vueltas al sol a sus espaldas y su salud debilitada tras el infarto que sufrió el pasado mes de Junio.

Fujitani inició su carrera profesional en 1941, con 20 años, cuando se incorporó como lapicista al estudio de Will Eisner, en New York. Durante la Golden Age dibujó (como casi todos) un montón de historietas de superhéroes, principalmente The Hangman. Entre 1945 y 1946 pasó brevemente por las tiras de prensa, a cargo de las entregas diarias de Judge Wright. Después trabajó en otros comic-books, como Crime Does Not Pay, Lassie o Prince Valiant. A principios de los ´60, se volvió a la ilustración comercial, pero por poco tiempo. Rápidamente iba a regresar a su verdadero amor, que era la historieta.

En 1962, le tocó ser co-creador y dibujante de Doctor Solar: Man of the Atom, el primer intento de la editorial Gold Key por posicionarse en el segmento de los superhéroes, justo cuando cobraba fuerza la Silver Age. Pero estuvo ahí apenas cinco números. ¿Por qué? Porque en 1963 empezó a trabajar junto a Dan Barry en la tira diaria de Flash Gordon, su personaje favorito. Asistió a Barry muchos años y entre 1977 y 1986 su nombre apareció también en los créditos de la tira, junto al del dibujante principal. También asistió ocasionalmente a Fred Fredericks en Mandrake the Magician y ya en los ´90, fue el estrecho colaborador de John Prentice en los últimos años de Rip Kirby, otra tira mítica.

Fujitani también fue un prolífico pintor, que retrataba principalmente paisajes marítimos del estuario Long Island Sound y los bosques de Tod´s Point y Montgomery Pinetum, por donde caminaba todos los días. Descanse, maestro, y gracias por tantos años de viñetas.