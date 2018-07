Falleció “Bong” Dazo

El dibujante filipino “Bong” Dazo nos dejó la semana pasada, con sólo 56 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Su verdadero nombre era Angelo Ty Dazo y le decían “Bong” por el senador filipino Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Nacido el 16 de Junio de 1962 en Meycauayan, Dazo llevaba 30 años trabajando como dibujante de historietas. Sus trabajos más conocidos los realizó para Dark Horse (en la serie Star Wars: Knights of the Old Republic) y para Marvel, donde participó en miniseries conectadas a eventos importantes como Secret Invasiom, Shadowland y War of Kings.

También formó una dupla exitosa con el guionista Victor Gischler, sobre todo en la revista Deadpool: Merc with a Mouth. Sin dudas, Deadpool es el personaje con el que más se lo asocia, ya que dibujó también varios números de la serie central del querido Wade Wilson, en la época en la que el guionista era Daniel Way.

Una pena que se haya ido tan joven…