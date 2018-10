Falleció Carlos Ezquerra

En el día de ayer falleció, a los 70 años de edad, el maestro español Carlos Ezquerra. Había nacido en Zararagoza el 12 de Noviembre de 1947 y produjo también bajo el pseudónimo de L. John Silver.

El mítico dibujante, que llevaba desde 2010 afectado por un cáncer de pulmón del que se creía que se estaba recuperando, empezó su carrera dibujando comics del Oeste o románticos, pero pronto comenzó a trabajar para el mercado británico debido a las limitaciones de la industria local. Primero lo hizo historias bélicas y en breve creó al implacable Judge Dredd, el juez del futuro, junto al guionista John Wagner. Ezquerra estuvo vinculado al icónico personaje desde aquella primera aparición en el nº2 de 2000 A.D. en 1977, y dibujó muchas de las sagas más importantes, entre ellas Apocalypse War y Necropolis.

Carlos Ezquerra y John Wagner también crearon Strontium Dog para la revista Starlord en 1978. La serie continuaría más tarde en 2000 AD cuando Starlord cerró y Ezquerra volvería cada tanto a dibujar nuevos arcos argumentales de este personaje. Otras de sus series para 2000 AD son Fiends of the Eastern Front y las adaptaciones de las novelas Stainless Steel Rat de Harry Harrison.

Ya en la década del ´90, Ezquerra inició una larga y prolífica colaboración con el guionista irlandés Garth Ennis, en proyectos como Bloody Mary, Adventures in the Rifle Brigade, War Stories, Just a Pilgrim y varios spin-offs de Preacher, entre otros.

Sin dudas, este prócer del Noveno Arte dejó su huella a ambos lados del Atlántico y su legado va a perdurar muchas décadas más.