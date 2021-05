Falleció David Anthony Kraft

David Anthony Kraft nació en 1952 y desde muy joven se interesó por el el rock´n roll. Para principios de los ´70 ya estaba afianzado como periodista especializado en esta movida musical. Sin embargo, en 1976, aceptó entrar a Marvel, y dirigir la revista FOOM, un órgano de difusión de los lanzamientos y proyectos de la editorial de Stan Lee y su banda. Kraft estuvo al frente de la revista entre los nº15 y 22, que fue el último.

En paralelo, Kraft no se pudo mantener al margen del caos creativo que bullía en Marvel a mediados de los ´70 y probó suerte como guionista. Escribió unos cuantos números de Defenders, la serie de Man-Wolf en la revista Creatures on the Loose, muchos numeritos sueltos (y algún annual) de revistas como Spectacular Spider-Man, Captain America y Tomb of Dracula, y la famosa biografía de The Beatles (dibujada por George Pérez) que se publicó en el nº4 de Marvel Super Special, y del que ya hablamos en una nota muy reciente acá en el sitio. La serie en la que más participó probablemente sea la peor de todas: Savage She-Hulk, donde se sumó a partir del nº2 (1980) y se quedó hasta que la cancelación, que llegó (merecidamente) en 1982. A partir de ahí, Kraft escribió mucho para libritos infantiles protagonizados por los superhéroes de Marvel pero editados por otras compañías, y tuvo un breve y olvidable paso por DC, en la revista World´s Finest Comics .

Pero lo grosso está en otro lado. Desde 1974, David Anthony Kraft fundó la editorial Fictioneer, dedicada a publicar literatura de ciencia-ficción, y además trabajó como agente literario de muchos escritores de este género. En 1983, la editorial desarrolló una línea de revistas, encabezada por Comics Interview, una publicación mensual en blanco y negro en la que Kraft y su equipo entrevistaban a fondo a los creadores de comics, tanto a los que estaban de moda como a los que el mainstream había olvidado. Esta revista duró 150 números y tiene unos cuantos realmente fundamentales.

En 1985, cuando explotó el boom de los comics en blanco y negro, Comics Interview empezó a lanzar varios títulos al mercado (con autores bastante desconocidos), entre ellos MICRA, Aristocratic Xtraterrestrial Time-Traveling Thieves, CyCops (recordado por haber sido el primer trabajo de Brian Stelfreeze) y el más popular, Southern Knights, que llegó hasta 1992. Como Kraft vivía en Georgia, tenía la particularidad de publicar y alentar sobre todo a los autores surgidos del Sur de los EEUU.

Finalmente, una complicación respiratoria combinada con el COVID-19 pusieron fin a la vida de Kraft este 19 de Mayo. Se fue un gran difusor de la historieta al que le vamos a agradecer siempre todo el esfuerzo que hizo.