Falleció Denny O´Neil

El maestro Dennis O´Neil (Denny, para todo el mundo) falleció en el día de ayer, en la ciudad de New York. Había nacido hace poco más de 81 años, el 3 de Mayo de 1939 en St. Louis, Missouri, en el seno de una familia católica. En la universidad de su ciudad natal, estudió literatura, filosofía y escritura creativa. Después se incorporó a la marna de los EEUU, justo en el momento de la crisis de los misiles en Cuba. De regreso a St. Louis empezó a escribir columnas sobre arte y cultura en un diario local, y un artículo suyo acerca del reverdecer de los comics de superhéroes a principios de los ´60 llamó la atención de Roy Thomas.

Thomas convenció a O´Neil para que se acercara a New York y realizara la prueba que Stan Lee le daba a los nuevos guionistas que buscaban trabajo en Marvel. La editorial estaba en plena expansión, y Lee contrató a O´Neil para que empezara a cubrirlo a él y a Thomas en algunas series como Doctor Strange, Rawhide Kid, Millie the Model y X-Men. Poco después, O´Neil se cansó de hacer suplencias en títulos menores y aceptó una oferta de Dick Giordano para irse a trabajar a la editorial Charlton, donde estuvo un año y medio sin publicar en otras compañías, y escribió básicamente con el pseudónimo de Sergius O´Shaugnessy.

En 1968, DC le «compró el pase» a Dick Giordano, y el destacado dibujante, entintador y coordinador desembarcó en la editorial de Superman y Batman junto a un grupo de los más talentosos autores que en ese momento tenía Charlton. Por supuesto, O´Neil estaba entre ellos. Imagínense la reacción de los veteranos y conservadores oficinistas de DC cuando llegó este pibe joven, melenudo, hippie y de izquierda a esa redacción llena de fósiles.

Pero en DC le fue muy bien. Trabajó en todas las series importantes (Superman, Batman, Wonder Woman, Justice League of America), le dio una vuelta de tuerca genial a Green Lantern cuando le sumó a Green Arrow como co-protagonista, y trabajó también en series menos conocidas. Entre sus creaciones de esta época se destacan Ra´s al Ghul, Richard Dragon, Lady Shiva y Bronze Tiger. Cuando DC decidió relanzar al Captain Marvel que originalmente era de Fawcett, O´Neil fue su guionista principal. Y cuando adquirió los derechos para producir comics de The Shadow, también el elegido para hacerse cargo fue O´Neil.

En 1980, justo cuando un montón de autores de Marvel emigraron masivamente a DC, O´Neil tomó la dirección contraria y volvió a la editorial de Stan Lee (ahora bajo el mando de Jim Shooter) donde trabajó como coordinador y como guionista de varias series. Sus aportes más recordados los vimos en Amazing Spider-Man, Daredevil y Iron Man, donde desarrolló la famosa saga en la que Tony Stark se hace alcohólico.

En 1986 regresó a DC, como coordinador de varios títulos, principalmente la línea de Batman, que bajo su conducción (y gracias al impulso de la película de Tim Burton estrenada en 1989) crecería en ventas y repercusión hasta convertirse en el verdadero motor de la editorial. También trabajó como guionista, en proyectos especiales y miniseries de Batman, y sobre todo en la inolvidable serie The Question, donde junto a Denys Cowan reversionó definitivamente a un personaje que ya conocía de su paso por Charlton. También creó a Azrael y a Monarch, quien sería el villano de la saga Armageddon 2001. Este fue un período muy extenso, que terminó cuando Denny se jubiló en el 2000.

También a fines de los ´90, dio clases junto a John Ostrander en la Escuela de Artes Visuales de Manhattan. Ni hace falta decir que recibió todo tipo de premios a lo largo de su carrera, entre ellos el respeto de los profesionales y los fans de todo el mundo.

Su último guión apareció en el especial con el que DC celebró los 80 años del Joker, publicado este último martes 9 de Junio, pocas horas antes de la muerte de este mítico maestro del Noveno Arte. Desde acá, el agradecimiento por la buena onda de siempre y la admiración eterna hacia su gigantesca obra.