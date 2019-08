Falleció Ernie Colón

El legendario maestro Ernie Colón, dibujante, colorista, letrista y a veces coordinador con décadas de trayectoria en editoriales como DC, Marvel, Harvey, Warren, Valiant y Atlas/ Seaboard, falleció este viernes 9, a los 88 años. Su nombre completo era Ernesto Sierra de Cordobés y López Colón, y había nacido en Puerto Rico, el 13 de Julio de 1931.

Sus primeros trabajos profesionales datan de los años ´60, probablemente en la editorial Harvey, donde no aparecían los nombres de los autores junto a las historietas. Más adelante lo veríamos aportar historias cortas a toda la línea de magazines de Warren y ya a principios de los ´80, Colón se convirtió en un dibujante emblemático de DC, donde co-creó a Amethyst Princess of Gemworld, y Arak Son of Thunder. También en DC se desempeñó como coordinador, en títulos como Wonder Woman, Flash y Green Lantern. A mediados de los ´80 se cruzó a Marvel, donde colaboró activamente en la línea Star (con comics apuntados para los más chicos) y sobre el final de la década participó en la creación de la serie Damage Control, una comedia ambientada en el Universo Marvel. También para Marvel realizó íntegramente la novela gráfica Ax.

En los últimos años, Colón realizó una tira semanal para la revista Weekly World News, historietas basadas en Monsters in my Pocket, biografías de Anna Frank y el Che Guevara, una versión en forma historieta del informe de la Comisión Warren (encargada de investigar el asesinato de John F. Kennedy) y su trabajo más exitoso, uno de los libros más vendidos de la década pasada: la versión ilustrada del informe de la comisión que investigó los atentados del 11 de Septiembre de 2001, en este caso al coordinador y escritor Sid Jacobson.

Final para una vasta carrera (repleta de historietas de todos los géneros) y una larga vida. Mil gracias por todo y a descansar, maestro.