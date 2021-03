Falleció Frank Torne

Frank Thorne, el legendario dibujante nacido en New Jersey el 16 de Junio de 1930, murió en ese mismo estado de los EEUU el domingo 7 de Marzo, a los 90 años.

La carrera profesional de Thorne se remonta a 1948, cuando empezó a dibujar historietas románticas para la editorial Standard. Tras un paso por la universidad, trabajó para el King Features Syndicate, en la tira diaria de Perry Mason, y pronto volvió a los comic books, en la editorial Dell. Durante los ´50 y ´70 colaboró con muchas editoriales de comic books y produjo historietas de Flash Gordon, Jungle Jim, Green Hornet, Tom Corbett Space Cadet, Tomahawk, Mighty Samson y Enemy Ace, entre muchos otros. También entre 1957 y 1963 tuvo revancha en las tiras diarias, con la tira Dr. Guy Bennett / Dr. Duncan.

La consagración de Thorne llega en 1976, cuando Marvel expande su línea de títulos basados en los personajes de Robert E. Howard y le da su propia serie a Red Sonja. Allí es donde Frank Thorne explota y entre 1977 y 1979 se convierte en el dibujante emblemático de la guerrera pelirroja. El tema de dibujar minones con escasa vestimenta sedujo al maestro y desde entonces, orientó su producción a un público adulto, con historietas y novelas gráficas repletas de heroínas pulposas y propensas a los placeres carnales, algunas de las cuales tuvieron más repercusión en Europa (al calor del boom de la historieta para adultos) que en EEUU.

Así realizó trabajos como «Moonshine McJugs» for Playboy, «Lann» para Heavy Metal, «Danger Rangerette» en la revista National Lampoon, y la miniserie Ribit, para Comico. Dentro y fuera de su sello Eros Comix, Fantagraphics le publicó varias novela gráficas de Ghita of Alizarr, The Iron Devil, The Devil’s Angel y The Illustrated History of Union County, que no va para el lado de las chicas sexys en ambientaciones fantásticas.

Finalmente, la leyenda de este peculiar personaje (que solía aparecer en público disfrazado de hechicero, con un vistoso bonete) culminó el 7 de Marzo. El dato más llamativo es que su esposa, Marilyn, falleció ese mismo día. Gracias por la magia, maestro, y a descansar.