Falleció Gary Friedrich

En las primeras horas de hoy falleció en su casa de Jackson, Missouri el guionista Gary Friedrich, nacido el 21 de Agosto de 1943. Amigo desde la adolescencia de Roy Thomas, Friedrich tuvo, a mediados de los ´60, la posibilidad de sumarse a la industria del comic como guionista profesional.

Sus primeros pasos fueron en la editorial Charlton, done el coordinador Dick Giordano le asignó varias historias para las revistas de comics románticos, pero después consiguió encargos de mayor visibilidad, en las revistas de Peter Cannon… Thunderbolt, Captain Atom y Blue Beetle, varios de ellos engalanados por los dibujos de Steve Ditko.

Su carrera en Marvel comenzó en los títulos de cowboys, que en la segunda mitad de los ´60 empezaban a extinguirse de a poco, y su primer éxito en la Casa de las Ideas llegó en 1967, cuando su amigo Roy lo dejó a cargo del único título bélico de la editorial: Sgt. Fury and his Howling Commandos. En equipo con los maestros Dick Ayers y John Severin, Friedrich logró darle a la serie una mayor relevancia, toques de humor y una sintonía fina con el sentimiento anti-belicista que despertaba en el pueblo de los EEUU la catastrófica guerra de Vietnam.

Ya afianzado, Friedrich metió mano en un montón de colecciones menores de la caótica Marvel de los ´70. Su única serie “de primera línea” fue The Incredible Hulk, y la mayoría de sus trabajos aparecieron en series siempre marginales o al borde de la cancelación como Uncanny X-Men, Captain Marvel, Daredevil. Nick Fury, las aventuras de Black Widow en Amazing Adventures y una larga lista de títulos sin superhéroes. Cuando Marvel expandió su línea de comics de terror, Friedrich cobró cierta preponderancia: escribió Monster of Frankenstein y creó a dos personajes bastante notorios: Son of Satan y el Ghost Rider original, Johnny Blaze. De hecho entre 2011 y 2014 estuvo en juicio con Marvel porque reclamaba la propiedad sobre el personaje. Finalmente, se llegó a un acuerdo extrajudicial.

Friedrich también trabajó en las líneas de comics de Atlas y Skywald, en la filial británica de Marvel, y alrededor de 1978 se cansó y se volvió a Missouri, a trabajar en un correo privado de la ciudad de St. Louis. En 1993 tuvo un breve regreso a la historieta de la mano de Bombast, un personaje creado por Jack Kirby, que la editorial Topps lanzó en una efímera serie, en la que el veterano Gary volvió a colaborar con sus viejos amigos Roy Thomas, Dick Ayers y John Severin.

Hora de despedir, entonces, a este guerrero del mainstream yanki de los ´60 y ´70, más allá de que en vida no haya recibido demasiado reconocimiento por parte de la crítica o los fans.