Falleció Gerry Alanguilan

El viernes 20, con sólo 51 años, falleció el maestro filipino Doroteo Gerardo N. Alanguilan Jr., mucho más conocido como Gerry Alanguilan.

Nacido en la ciudad de San Pablo, Laguna, el 20 de Enero de 1968, Alanguilan fue una de las figuras clave del resurgimiento del comic filipino de fines de los ´90 y principios de los 2000. Su plan original era estudiar arquitectura, pero finalmente se decidió a convertir en una carrera profesional el hobby que lo apasionaba, que era dibujar historietas. Su primer trabajo importante fue Wasted, una novela gráfica publicada en Filipinas de modo autogestivo, que alcanzaría una notable repercusión (en parte por la proliferación de violencia y guarangadas) tanto en este país como en EEUU.

A raíz del éxito de Wasted, Alanguilan multiplicó su producción para las editoriales filipinas. Entre sus muchos títulos se destacan Johnny Balbona, Humanis Rex!, Timawa, Where Bold Stars go to Die y la mejor de todas, Elmer, una tremenda reflexión acerca del racismo. Su otra obra muy conocida apareció en formato webcomic en 2007, y fue el slice of life autobiográfico conocido como Crest Hut Butt Shop.

Por supuesto fuera de Filipinas es muchísimo más conocido por haber trabajado como entintador en una enorme cantidad de éxitos para las grandes editoriales de EEUU. Las tintas de Alanguilan le dieron elegancia a los dibujos de títulos como WetWorks, X-Men, Superman: Birthright, Wolverine, Fantastic Four y Supercrooks, entre muchos otros.

Prematuro final para la leyenda de un historietista (y a veces actor) que supo combinar experimentación, autogestión y vanguardia con el éxito comercial que lo hizo famoso en todo el mundo. Sin dudas, Gerry Alanguilan tiene ganado un lugar de privilegio en la historia del comic filipino.