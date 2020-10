Falleció Izumi Matsumoto

El mangaka Izumi Matsumoto, que rompiera todo entre los años ´80 y´90 con su serie Kimagure Orange Road, murió el 6 de Octubre a los 61 años, tras pasar un tiempo hospitalizado.

Matsumoto llevaba años sufriendo molestias asociadas a una hipovolemia del líquido cefalorraquídeo, una enfermedad que drena las reservas naturales de dicho líquido y que ya lo había postrado en cama durante meses en otras ocasiones. El autor había estado luchando contra la enfermedad con el deseo de volver al trabajo, pero también acarreaba molestias de una operación de corazón de hace varios años. Según la comunicación oficial, Matsumoto abandonó este mundo sin sufrimiento, mientras dormía, y su funeral fue llevado a cabo en la intimidad.

Nacido en la ciudad de Toyama, en la costa occidental del centro de Japón, hoy 13 de Octubre Matsumoto habría cumplido 62 años hoy.

La obra que llevó a Matsumoto a la popularidad internacional fue Kimagure Orange Road, que empezó a publicarse en la revista Shonen Jump y fue adaptada a serie de animación a finales de los ´80 por el estudio Pierrot. A mediados de la década de los 90, en 1993 publica Black Moon que aparece en las páginas de la revista Comic Gamma. Esta obra la firma como dibujante, en equipo con el guionista Raita Okura. La historia se trata de una rebelde y joven motociclista que entra involuntariamente en un portal dimensional, que la lleva a un futuro post-apocalíptico de fantasía épica.

Matsumoto comenzó a interesarse cada vez más por el arte digital. En 1994 lanzó una novela ilustrada por él mismo y escrita por Kenji Terada, mientras trabajaba en la primera trilogía de Final Fantasy y en el anime de Kimagure Orange Road. La novela rescataría su obra maestra bajo el nombre de Shin Kimagure Orange Road. También en 1994, durante un viaje a Estados Unidos, decide crear una revista en formato digital, publicada en CD ROM. Conoce a Jan Scott Frasier, y ambos fundan Genesis Digital Publishing Company, que durará apenas un par de años. En 1995, publica junto a Terada su segunda novela titulada Shin Kimagure Orange Road II: The Pyramid Murder Mistery.

Antes de alejarse definitivamente de la profesión como consecuencia de sus problemas de salud, Matsumoto produjo algunos mangas más, como Eternal Eyes (en el que explora el mundo de los videojuegos) y Kappa to the Teacher, donde supervisó la labor de un equipo creativo, ya que él no podía cumplir con las fechas de entrega. En algún momento de la segunda mitad de los ´90, Genesis Digital Publishing Company cerró sus puertas a raíz de una crisis económica que azotó a toda Asia, y desde entonces Matsumoto se alejó bastante del manga y de la vida pública en general.

Ahora sí, después de tanto batallar contra esa enfermedad tan complicada, el mangaka se despidió. Por suerte queda su obra.