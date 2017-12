Falleció Jim Baikie

Este viernes 29 falleció en Inglaterra el maestro Jim Baikie, nacido en 1940. Tenía 77 años, esposa, cinco hijas, doce nietos y dos bisnietos.

Su primer trabajo fue la serie romántica Valentine para Fleetway. Después trabajaría en títulos e licencias como Doctor Who, Star Trek y The Monkees. En la segunda mitad de los ´70 se convirtió en una de las firmas emblemáticas de la revista 2000 A.D., donde creó la saga de Skizz, junto a Alan Moore. Luego realizaría con guiones propios dos secuelas, Skizz II y Skizz III.

También junto a Moore realizaría dos recordados números de Vigilante (para DC) y co-crearía a The First American, para la gloriosa antología Tomorrow Stories. Sus trabajos más recordados en Estados Unidos son la serie Electric Warrior, co-creada con Doug Moench, y New Statesman, junto a John Smith.

Y entre sus trabajos para Inglaterra hay que destacar The Twilight World (en la revista Warrior) y la primera historia de Judge Dredd aparecida en la Judge Dredd Megazine.

Se termina la leyenda de un autor de perfil muy bajo, pero de gran eficacia a la hora de narrar aventuras con sus dibujos.