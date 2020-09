Falleció Jim Janes

El último sábado, 5 de Septiembre, nos dejó Jim Janes, dibujante de comics y de storyboards de animación, conocido sobre todo por sus trabajos para DC Comics en la segunda mitad de la década del ´70. No encuentro el dato de cuántos años tenía, pero si cursó estudios en la New York’s High School of Art & Design entre 1962 y 1966, debe haber nacido alrededor de 1945 o 1946.

Janes (que también era artista marcial y músico) debutó como historietista en 1972, en la editorial Rip Off Press, colaborando en la revista underground Greaser Comics, que dirigía George DiCaprio, el papá de Leonardo. Tuvo un efímero paso por la editorial Charlton, colaboró ocasionalmente en las revistas «menores» de la editorial Warren (Eerie, 1984 y The Rook) y en los años finales de la década del ´70 se convirtió en un nombre bastante familiar para los lectores de DC Comics. Ahí lo vimos publicar sus historietas en revistas como Ghosts, House of Mystery, The Unexpected, Superman. Superman Family, y sobre todo Legion of Super-Heroes donde dibujó unos cuantos números entre 1980 y 1981, además de la famosa miniserie Secrets of the Legion of Super-Heroes. En Marvel trabajó muy poquito, apenas unos lápices para el nº 17 de Marvel Comics Super Special y el nº 95 de Marvel Team-Up.

Alrededor de 1983, se retiró completamente del mundo de las historietas y se dedicó a trabajar en la industria de los dibujos animados. Dos años después se mudó de su Staten Island natal a California, para estar más cerca de los estudios de animación, y ahí empezó una carrera formidable. Janes trabajó en storyboards para series como The Karate Kid, Ghostbusters, G.I. Joe, Swamp Thing, Batman: The Animated Series, The Incredible Hulk, Spider-Man: The Animated Series and X-Men: The Animated Series, Gargoyles, RoboCob: Alpha Commando y sobre todo en el mega-éxito de los ´80, Teenage Mutant Ninja Turtles, donde además de encargarse de los storyboards, diseñó a decenas de personajes.

Una pena.