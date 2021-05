Falleció John Paul Leon

En el día de ayer se nos fue el talentoso dibujante estadounidense John Paul Leon, tras una dura lucha contra el cáncer.

Nacido el 26 de Abril de 1972, Leon empezó a trabajar profesionalmente con sólo 16 años, realizando ilustraciones en blanco y negro para las revistas Dragon y Dungeon, de TSR. En la Escuela de Artes Visuales de New York obtuvo el título de ilustrador y tuvo profesores como Will Eisner y Walter Simonson, que lo alentaron a probar suerte como historietista. Su primer trabajo en este campo fue Prime Suspect, una miniserie de RoboCop publicada por Dark Horse, y enseguida se incorporó al sello Milestone, de DC, para dibujar Static.

En 1994 obtuvo el título de Bachiller en Bellas Artes, y a partir de la segunda mitad de los ´90 lo vimos frecuentemente en varios proyectos, tanto en Marvel como en DC. Seguramente se lo recuerde por el prestige Logan: Path of the Warlord, la miniserie The Further Adventures of Cyclops and Phoenix o la serie regular de los Challengers of the Unknown. Su proyecto más ambicioso de esta etapa fue Earth-X, la re-imaginación del Universo Marvel que desarrolló junto a Alex Ross y Jim Krueger.

Más adelante trabajó para el sello WildStorm, en la miniserie The Winter Men, realizó trabajos para Vertigo (Savage Things, Scalped, DMZ, Sheriff of Babylon, etc.), y más recientemente impactó en el corazón de cientos de miles de lectores con su trabajo en Batman: Creature of the Night, junto al maestro Kurt Busiek.

Con apenas 49 años, la muerte de John Paul Leon es golpe durísimo para los fans de las historietas bien dibujadas.