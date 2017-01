El sábado 21 falleció John Watkiss, dibujante inglés conocido sobre todo por sus trabajos de la década del ´90, en la que dibujó Conan, James Bond, Batman: Legends of the Dark Knight, Sandman Mystery Theatre, Mullkon Empire, la miniserie (luego transformada en novela gráfica) Ring of Roses, y numeritos sueltos de Starman y Sandman. Después se volcó a la animación, y trabajó en diseños para películas de Disney y Fox.

Ya en este siglo, dibujó la efímera serie de Deadman para Vertigo (con guiones de Bruce Jones) y enseguida volvió a concentrarse en trabajos para publicidad, cine y TV. En este último rubro se destacabn sus diseños para las series de Sherlock y The Walking Dead.

Su último trabajo en historietas apareció en 2016 y todavía se está serializando en Image. Se trata de Surgeon X, con guiones de Sara Kenney y la coordinación de la mítica Karen Berger.

Con sólo 55 años, el cáncer puso fin a la vida de este dibujante, no muy apreciado por los fans (entre los que me incluyo).