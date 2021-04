La noticia tiene ya unos días, pero es relevante: el 5 de Abril, un día después de cumplir 97 años, falleció Joye Hummel, la primera mujer que escribió comics de Wonder Woman.

Con sólo 19 años, Hummel fue contratada en 1944 por el Dr. William Moulton Marston para asistirlo en distintas tareas, entre ellas la redacción de los guiones de Wonder Woman que el psicólogo producía para DC Comics. Poco después, Marston fue diagnosticado con poliomelitis, con lo cual cerró su estudio en New York y se recluyó cada vez más en su casa en Rye. La joven Hummel siguió trabajando para él en los guiones de Wonder Woman, que Marston supervisaba para luego someter a la revisión de un comité integrado por diez personas. Hummel cobraba en aquel entonces u$ 50 por cada guion. Finalmente, en 1947 la enfermedad terminó con la vida de Marston, y Hummel dejó atrás su carrera en el mundo de las historietas y se dedicó a la actividad bursátil. De hecho fue una de las primeras mujeres en obtener el título oficial de Agente Bursátil.

Por supuesto que ninguno de los más de 70 guiones que escribió Hummel se publicó con su nombre. En aquel entonces, todo aparecía firmado por Marston, y DC no le daba crédito ni siquiera a Harry G. Peter, el dibujante que estuvo a cargo de Wonder Woman durante más de 15 años. La doctora Jill Lepore, investigadora y autora del libro “The Secret History of Wonder Woman» (publicado en 2014) fue la artífice de que la labor de Hummel se hiciera visible, que los fans e historiadores del comic conociéramos su nombre, y que la guionista (ya anciana) comenzara a recibir homenajes en distintas convenciones de EEUU. Para ese entonces, la joven Joye era Joye Hummel Murchison Kelly, viuda desde el año 2000, madre de dos hijos (uno de los cuales falleció en 2015), madrastra de una hija que su primer marido había tenido con una esposa anterior y de dos hijos de un matrimonio anterior de su segundo marido, abuela de cinco nietos y bisabuela de seis bisnietos.

En la época en la que escribir historietas no era en absoluto la mejor forma de ganar prestigio ni reconocimiento, Hummel jamás hizo nada por ser reconocida como la verdadera autora de esas historietas que se publicaban sin su nombre. Para ella fue un simplemente un trabajo, y cuando se terminó, se dedicó a otra cosa. Felizmente pudo vivir lo suficiente como para que ese reconocimiento por parte del público, los profesionales y los especialistas le llegara, aunque sea muchas décadas tarde.