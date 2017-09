Falleció Len Wein

El maestro Len Wein, guionista y coordinador de enorme influencia en el mainstream norteamericano, falleció ayer en su New York natal, a los 69 años.

Nacido el 12 de Junio de 1948, Wein trabajaba como guionista de comics desde la adolescencia y fue especialmente prolífico durante la década del ´70 y la primera mitad de los ´80, período en el que tuvo a su cargo los personajes más importantes de DC y Marvel. Wein pasó a la historia dos veces: primero como co-creador de Swamp Thing (junto a Berni Wrightson) y después como co-creador de Wolverine, e impulsor de la formación de los X-Men que debutó en 1975 y que incluía a Colossus, Storm y Nightcrawler, entre otros personajes que Wein co-creó junto a Dave Cockrum.

A principios de los ´80 inició una larga etapa en DC, donde combinó tareas de guionista (por ejemplo en Green Lantern), de dialoguista (en Legends, o la Wonder Woman de George Perez) y sobre todo de coordinador. Wein fue el primer encargado de ir a buscar guionistas y dibujantes a Inglaterra y de ahí salieron proyectos emblemáticos como Camelot 3000 o Watchmen, ambos supervisados por el ídolo. También coordinó los títulos de Batman, The New Teen Titans, Who´s Who y escribió el team-up entre Batman y Hulk, co-producido con Marvel.

A principios de los ´90, Wein se fue a vivir a la Costa Oeste, empezó a coquetear con Hollywood y -lógicamente- a escribir menos historietas. Estuvo tres años como coordinador de todas las publicaciones infanto-juveniles de Disney y ya desde mediados de esa década se dedicó a escribir episodios de series animadas como Phantom 2040, Godzilla, Ben 10 y Marvel Super Hero Squad.

En los últimos años reapareció como guionista en algunos proyectos puntuales de DC, tales como Before Watchmen, la fundamental DC Universe: Legacies (la última pasada en limpio de la continuidad pre-New 52) o una reciente miniserie de Swamp Thing junto a Kelley Jones.

En 2009, Wein sufrió un incendio en su casa, en el que sufrió incalculables pérdidas materiales y la muerte de su perra. En 2015 se sometió a una cirugía en el corazón de la que se fue con un quíntuple by-pass. Y ayer se terminó su vida, y pasó al terreno de la leyenda, apoyado en una produción enorme y un legado inolvidable para la historia del comic mundial. Gracias por tanto, maestro.