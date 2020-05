Falleció Martin Pasko

Venía complicada la salud de Martin Pasko, y finalmente el domingo su vida llegó a su fin, a los 65 años.

El prolífico guionista había nacido en Montreal, Canadá, el 4 de Agosto de 1954, con el nombre de Jean-Claude Rochefort, que luego se cambió por el que todos conocemos.

Pasko se inició en la profesión con una presencia muy activa en los correos de lectores de los comic-books de fines de los ´60 y principios de los ´70. Después se juntó con otro capo hoy consagradísimo, Alan Brennert, y juntos lanzaron un fanzine de información y debate sobre historietas: Fantazine, considerado una gran influencia por varios profesionales que más tarde editaron publicaciones similares.

Ni bien se decidió a mudarse a New York, Pasko comenzó a escribir guiones en forma profesional, primero en las revistas de Warren y ya en 1974, con un puesto en DC como asistente del mítico Julius Schwartz, tuvo la posibilidad de escribir Superman, algo poco frecuente para autores de poca trayectoria, por lo menos en aquella época. Durante la década del ´70, Pasko metió mano en muchísimos títulos de DC: estuvo en Superman, Metal Men, Wonder Woman, Justice League of America, DC Comics Presents, Superman Familly… ya en los ´80 tendría a su cargo a Dr.Fate (en los recordados back-ups de Flash que dibujaba Keith Giffen), continuó la historia de Blackhawk tras la reformulación de Howard Chaykin, y relanzó a Swamp Thing en la revista cuyo nº20 vería el debut en Estados Unidos de Alan Moore.

A partir de 1978, Pasko escribió también la tira para diarios The World’s Greatest Superheroes (con dibujos de George Tuska), que originalmente era co-protagonizada por siete u ocho personajes, para después concentrarse gradualmente en Superman.

En 1980, Pasko empezó a trabajar también en la industria de los dibujos animados, donde participó en muchísimos proyectos importantísimos, entre ellos Thundarr, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Tick, G.I. Joe, Cadillacs & Dinosaurs y sobre todo Batman: The Animated Series, que le valió un Emmy. Su pico más alto lo alcanzó con el guión de Mask of Phantasm, el primer largometraje animado de Batman. También escribió para series con actores, como Max Headroom, Buck Rogers, The Twilight Zone y Roseanne.

En Marvel trabajó poco, solo en comics de licencias, como Star Trek y Gargoyles. En Disney estuvo apenas nueve meses como coordinador de una línea de comics que fue clausurada tras una reconfiguración de la empresa. O sea que, como guionista de historietas, la carrera de Pasko está en un 95% asociada a DC.

De hecho, a mediados de los ´90, Pasko regresó a DC, ahora con un cargo ejecutivo vinculado a la producción de animación, contenidos para la web, videojuegos, juegos para los parques de atracciones, etc. Ya en este milenio, Pasko escribió también videojuegos y literatura infanto-juvenil, y se dedicó a investiga en el pasado (sobre todo de DC) para escribir libros como The DC Vault y The Essential Superman Encyclopedia. También colaboró en el libro 75 Years of DC Comics: The Art of Modern Mythmaking, obra de su viejo amigo Paul Levitz.

Vasta trayectoria para un autor incansable, muy querido en el medio, que además nunca se guardó nada a la hora de opinar en foros, debates y columnas en distintas publicaciones dedicadas a este mundo que tanto lo apasionó. Descanse en paz, maestro.