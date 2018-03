Falleció Michael Fleisher

El 2 de Febrero, hace ya varias semanas, falleció el guionista estadounidense Michael Fleisher, nacido el 1 de Noviembre de 1942.

Fleisher creció en New York y comenzó su carrera como guionista de comics en 1972, escribiendo breves historias autoconclusivas para las antologías de terror de DC Comics. Su salto a la fama se produjo en 1974, cuando lanzó la saga The Wrath of the Spectre, en la revista Adventure Comics. Se trataba de una reversión del clásico personaje de la Golden Age, en clave ultraviolenta, con unos niveles de truculencia a los que el género superheroico no estaba acostumbrado.

Ese mismo año, se hizo cargo de la serie de Jonah Hex, justo cuando la dejó su creador, John Albano. Fleisher se convertiría en el guionista definitivo de Hex durante largos años, guiaría al personaje en cientos de andanzas (no sólo en el pasado, sino incluso en el futuro) hasta 1987. En paralelo, Fleisher trabajó en proyectos menores como Man-Thing, Warlord y Shade: The Changing Man, escribió una novela y desarrolló para DC el ambicioso proyecto conocido como The Encyclopedia of Comic Books Heroes.

Una vez desvinculado de DC, siguió escribiendo para el semanario británico 2000 AD, mientras cursó estudios universitarios, primero en New York y más tarde en Michigan. Entre 1994 y 1996 vivió cerca de Nairobi, investigando para su tesis sobre abigeato en Tanzania. A su regreso a New York, dedicó un año a la redacción de su presentación y se recibió de Doctor en Antropología. Nunca volvió a escribir historietas.

Los amigos lo recuerdan como un tipo complejo, gracioso, apasionado, inteligente y de opiniones polémicas. Y se acuerdan también de Pream, un perrito al que Fleisher llevaba a todas partes. También fue famoso el juicio que Fleisher le hizo a Harlan Ellison, al sentirse agraviado por las opiniones que el famoso escritor emitió acerca de sus historietas, su novela y su persona. Por supuesto, no lo ganó.