Falleció Mort Walker

Addison Morton “Mort” Walker, nacido en El Dorado, Kansas, el 3 de Septiembre de 1923, nos dejó hoy, a los 94 años. Complicaciones derivadas de una neumonía pusieron fin a la larga vida de este mítico historietísta, que falleció en su casa de Stamford, Connecticut.

Activo como dibujante profesional desde los 14 años, Mort Walker entró en la historia grande del comic después de la Segunda Guerra Mundial (en la que participó en combates en territorio italiano). Su primer hit llegó en 1950, cuando convirtió a Spider, un estudiante universitario haragán que protagonizaba chistes de una sóla viñeta, en Beetle Bailey, una tira ambientada en un cuartel del ejército de los EEUU. Beetle Bailey se convirtió en un éxito arrollador, que se llegó a publicar en 1800 diarios de EEUU y en publicaciones de otros 50 países (acá lo publicaba el suplemento infantil del diario La Nación) para llegar a unos 200 millones de personas por día.

En 1954, Walker formó equipo con Dik Browne (creador de Hagar de Horrible) para lanzar la comedia familiar Hi and Lois, que fue furor en EEUU, pero menos conocida fuera de ese país. En 1968 sumó también Boner’s Ark (El Arca de Boneto, en Argentina), firmada como “Addison”. Otras creaciones suyas fueron Gamin and Patches, Mrs. Fitz’s Flats, The Evermores, Sam’s Strip y Sam and Silo, las dos últimas junto a Jerry Dumas.

En 1974, Walker fundó el Museum of Cartoon Art, primero en EEUU dedicado a la historieta. Desde 1992 funciona en Boca Raton, Florida. Entre los nueve hijos de Walker, dos de ellos, Brian y Greg, trabajan en la tira Hi and Lois junto al hijo de Dik Browne. Entre muchísimos otros premios, Walker obtuvo el Reuben en 1953, el premio a la Mejor Tira Cómica de la National Cartoonists Society en 1966 1969, el Elzie Segar en 1977 y 1999 y el Sparky (premio a la trayectoria) en 2010.

Larga y generosa, la leyenda de este maestro del comic humorístico, con méritos de sobra para ser recordado por siempre.