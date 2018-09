Falleció Norm Breyfogle

Norman Keith Breyfogle, a quien todos conocimos como “Norm”, falleció este lunes 24, en Houghton, Michigan. Breyfogle había nacido el 27 de Febrero de 1960 y trabajaba profesionalmente desde 1980, luego de ganar muchos concursos de dibujo en la infancia y adolescencia en su Houghton natal.

Entre 1984 y 1985, ya radicado en California, Breyfogle empezó a moverse en el mundo de las editoriales de comics, en busca de esa primera oportunidad que le llegó con los back-ups de Bob Violence, nada menos que en la revista de American Flagg, emblemática serie de First Comics. También dibujó Whisper (en la misma editorial) y varias historias cortas para Eclipse, Marvel y DC.

Su salto a la fama llegó en 1987, cuando forma equipo con el maestro escocés Alan Grant para tomar las riendas de Detective Comics, por entonces el “título segundón de Batman”, donde DC permitía más experimentación que en la revista Batman. Breyfogle se quedó seis largos años en Gotham City y tras romperla en Detective, pasó a Batman y lanzó (siempre en equipo con “la Bruja”) Shadow of the Bat. También encontró tiempo para dibujar el glorioso prestige Batman: Holy Terror y la impactante novela gráfica Batman: Birth of the Demon, donde entintó y coloreó sus propios lápices.

Sin salir del mainstream, Breyfogle dibujó una miniserie de Hellcat y una de Flash, muchísimos números de Prime (uno de los pilares del Ultraverse), creó un personaje Metaphysique, no faltó en ningún número de la miniserie y la (breve) serie regular de Anarky y tuvo a su cargo los últimos episodios de la revista del Spectre protagonizada por Hal Jordan.

En 2004 empezó a ilustrar libros infantiles, pero además escribió poemas, haikus, cuentos y una novela que no llegó a terminar. Trabajó muchísimo como ilustrador publicitario, tanto para EEUU como para Inglaterra y en 2008, de la mano de Archie, empezó un tímido regreso a la historieta, que llegaría a su pico unos años después cuando se hizo cargo de los dibujos de Batman Beyond.

Pero a fines de 2014, Breyfogle sufrió un ACV que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo, y al ser zurdo, no pudo volver a dibujar profesionalmente. Tras este abrupto fin para su producción artística (que por suerte se empezó a reeditar bastante en libros), la salud de Breyfogle se fue deteriorando hasta su fallecimiento, ocurrido este lunes.

Si alguna vez leíste una historieta suya, sabrás que Breyfogle no era ni remotamente “un dibujante más del montón”, sino una de esas bestias capaz de deslumbrar con la pasión, el vértigo y la magia que le ponía a cada trabajo. Se lo va a extrañar muchísimo.