Falleció Oscar González Loyo

El domingo 7 de Febrero, la salud le jugó una mala pasada al maestro Oscar González Loyo, y desde entonces el comic mexicano está de luto.

Nacido el 11 de Abril de 1959 en la ciudad de México, González Loyo estudió Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero antes de completar los estudios abandonó para dedicarse full time a la producción de historietas.

Sus primeros trabajos profesionales datan de 1973, cuando colaboraba en la revista Las Aventuras de Capulina, de la editorial Editormex Mexicana. Nueve años más tarde, tras su paso por la universidad, realiza su primer comic como artista titular: «Las Aventuras de Parchís». En 1985 dibuja 10 números de «Katy la Oruga» para Editorial Ejea. Y la consagración le llega en 1986, cuando crea «Karmatrón y los Transformables», un comic totalmente icónico en el mercado de México, que llegó a acumular 298 números de aparición semanal.

Ya en los ´90, González Loyo colabora con algunas editoriales de EEUU, en títulos como The Flintstones, The New Speed Racer, Tiny Toons y Looney Tunes. En 1994 funda ¡Ka-Boom! Estudio, una editorial que lo tendrá como director y editor vitalicio, y que fue importantísima para dar a conocer los trabajos de toda una generación de autores mexicanos que no encontraban espacio en las editoriales tradicionales.

En 1997, la poderosa Televisa lo contrata como Director de Animación de Plaza Sésamo para Latinoamérica, y allí crea y diseña los personajes para los dibujos animados del programa de televisión del año 1997. En 1998 se integra al departamento creativo de Bongo Comics, donde tiene a su cargo las tiras cómicas de Los Simpsons que aparecen el periódico London Times, y además colabora en comic-books como el famoso nº5 de Bart Simpson’s Treehouse of Horror», antología ganadora de un Premio Eisner.

Desde 2002, ¡Ka-Boom! estaba reeditando todo el material de Karmatrón y los Transformables en tomos semestrales, de los cuales ya hay 20 publicados, un testimonio de la gran vigencia de aquella historieta. González Loyo complementó su labor de autor y editor con un gran esfuerzo volcado a la difusión de la historieta en México, y solía brindar conferencias en escuelas y universidades y entrevistas en radio y televisión.

Con sólo 61 años, es hora de despedir a este gran talento que dejó una huella imborrable en el comic de su país.