Falleció Quino

Se fue el más grande, el mito, la leyenda, el faro para todos los demás.

Joaquín Salvador Lavado nació en la ciudad de Mendoza el 17 de Julio de 1932, pero en los registros oficiales aparecía como nacido el 17 de Agosto. Nacido en el seno de una familia de inmigrantes andaluces, desde muy chiquito lo apodaron Quino, para que no lo confundieran con su tío, Joaquín Tejón.

Sobre sus primeros años, dice Wikipedia:

«En 1945 tras la muerte de su madre, empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Su padre murió poco después, cuando Quino tenía diecisiete años. Abandonó la escuela, con la intención de convertirse en autor de historietas cómicas y pronto vendió su primera obra. Intentó encontrar trabajo en distintas editoriales porteñas, pero no tuvo éxito. Después de hacer el servicio militar obligatorio, en 1954 se estableció en Buenos Aires.

Publicó su primera página de humor en el semanario Esto Es, a partir de entonces empezó a publicar en muchos otros medios: Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, el diario Democracia, entre otros.

En 1954 empezó a publicar regularmente en Rico Tipo y luego en Tía Vicenta y Dr. Merengue. Poco después empezó a hacer dibujos publicitarios. Publicó su primer libro recopilatorio, Mundo Quino, en 1963, tras lo que le encargaron unas páginas para una campaña de publicidad encubierta para la empresa de electrodomésticos Mansfield, para las que creó el personaje de Mafalda. La campaña no llegó a realizarse, por lo que la primera historia de Mafalda se publicó en Leoplán, tras lo que pasó a publicarse regularmente en el semanario Primera Plana ya que el director del semanario era amigo de Quino. Entre 1965 y 1967 se publicó en el diario El Mundo; pronto publicó el primer libro recopilatorio y empezó a editarse en otros países».

El autor abandonó la tira de Mafalda el 25 de junio de 1973, cansado del ritmo que le imponía la producción diaria y se trasladó junto a su esposa Alicia a Milán, desde donde continuó realizando páginas de humor. Durante muchos años, vivió parte del año en Milán y parte en Buenos Aires. En los últimos años, abandonó su residencia en Europa y se estableció en Buenos Aires, mientras se construía una casa en su Mendoza natal. En 2017, tras la muerte de su esposa, Quino (ya retirado de la profesión) se mudó a definitivamente a Mendoza, donde falleció en las primeras horas de hoy, a los 88 años, por causas naturales.

Creo que no habrá un sólo medio de comunicación del mundo que no le rinda un homenaje a Quino, así que nos llamamos al silencio, para no agobiar ni redundar con lo que vas a leer y escuchar por todas partes.

Mil gracias por todo, maestro. Nunca lo vamos a olvidar.