Falleció Si Spencer

Tarde pero seguro nos hacemos eco del fallecimiento del guionista británico Si Spencer, quien nos dejara el 16 de Febrero, con sólo 60 años.

Spencer dio sus primeros pasos como profesional en la antología británica Crisis, durante aquella primavera de la historieta independiente que vivió el Reino Unido. Entre 1991 y 1992 fue uno de los coordinadores de la revista Deadline y en 1993 empezó a colaborar con la Judge Dredd Megazine. Desde entonces continuó vinculado a la 2000 A.D. y sus revistas satélites, con series como Harke & Burr, The Creep, HAVN y The Returners, que actualmente aparece en la Megazine.

Spencer trabajó también como guionista de televisión, en varias series de la BBC y la ITV, y ya en este siglo se sumó a las filas del sello Vertigo, por invitación de la coordinadora Shelly Bond. De este lado del Atlántico, creó series como la breve The Vinyl Underground, Slash and Burn, la miniserie Bodies, y además escribió series ya establecidas, como The Books of Magick y la miniserie Hellblazer: City of Demons, junto al gran Sean Murphy. Su trabajo más reciente para el mercado norteamericano fue Klaxon, la novela gráfica que en 2015 le publicara el sello SelfMadeHero.

Una pena que se fuera tan joven…