Falleció Tom Veitch

Tom Veitch (nacido el 26 de Septiembre de 1941) fue mucho más que el hermano mayor de Rick Veitch.

Fue monje, fue poeta, escribió novelas (la primera se la publicaron en 1964, con solo 23 años), fue parte del movimiento contracultural del comix underground a principios de los ´70, y ya en los ´90, se volcó a escribir historietas para el mainstream.

Tuvo un paso por Animal Man, creó un montón de miniseries autoconclusivas, no integradas a ninguno de los grandes universos (The Light and Darkness War, The Nazz, Clash, My Name is Chaos), un Elseworlds de Kamandi y uno de Superman. Pero sin dudas, su aporte más notable fue Dark Empire, la miniserie que volvió a poner en el mapa a Star Wars en 1991, cuando nadie daba un mango por la franquicia. Dark Horse apostó fuerte al equipo integrado por Veitch y el británico Cam Kennedy, y el resultado fue el resurgir del interés de los fans por el universo creado por George Lucas. Por supuesto, Veitch participó de muchos otros proyectos vinculados a Star Wars en la etapa en la que Dark Horse tuvo la licencia para producir las historietas.

El 18 de Febrero, Veitch perdió la lucha contra el COVID-19 y nos dejó, a los 80 años. Por suerte nos queda su obra.