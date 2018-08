Final para Bongo Comics

Malas noticias para los fans de los comics de The Simpsons y Spongebob Squarepants. La editorial Bongo Comics, fundada en 1993 por Matt Groening, viene de una seguidilla de sacudones poco auspiciosos. En Julio de 2017, el co-fundador y verdadero motor de la editorial, Bill Morrison, se alejó de la empresa para convertirse en Coordinador Ejecutivo de la revista Mad. En Diciembre, se difundió que la Walt Disney Company tiene un plan para comprar toda el ala mediática de 21st Century Fox (lo cual incluiría a The Simpsons). Y este mes, en la San Diego Comic Con, el stand de Bongo Comics se vio bastante precario, lógica consecuencia de que hoy la editorial publica regularmente sólo dos colecciones. Las caras de los autores presentes en el stand no demostraban gran entusiasmo y finalmente se difundió el por qué.

La revista Simpsons Comics va a finalizar en Octubre, con su nº245, después de 25 años de publicación. La otra revista de la editorial, Spongebob Comics se toma “un extenso recreo”. ¿Qué significa eso? Que Bongo Comics deja de operar como editorial.

Simpsons Comics es una de las pocas revistas que se publican desde 1993 y que nunca fue relanzada ni renumerada. Y las historietas que aparecen en sus páginas se publica con gran éxito en varios países de Europa, donde muchas veces lideran las ventas en kioscos. Aunque uno ya no sea fan de The Simpsons hace mil años, es una lástima, porque Bongo siempre le dio trabajo a decenas de grandes artistas…