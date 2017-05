Final para Grandville

Se termina Grandville, la magnífica y muy galardonada serie de novelas gráficas creada por el maestro británico Bryan Talbot (The Adventures of Luther Arkwright, The Tale of One Bad Rat). La cuarta entrega, titulada Force Majeure, será la última y saldrá a la venta en EEUU en Octubre, publicada como siempre por Dark Horse en un chetísimo hardcover de 176 páginas.

Esta vez, el inspector de policía LeBrock es víctima de un diabólico plan orquestado por Tiberius Koenig, el amo del hampa. Acusado de un asesinato, LeBrock se dará a la fuga, pero sin dejar nunca de pelearla. Esta vez el tejón británico va contra todos los pronósticos, a arriesgarlo todo para frustrar las maquinaciones de Koenig y salvar al país, a la reina y a todo lo que ama.