Final para Kimetsu no Yaiba

Justo en su mejor momento, cuando acababa de destronar a One Piece, cuando estaba confirmada la realización de un largometraje animado basado en uno de esos arcos a cargo del estudio Ufotable, nos enteramos que Koyoharu Gotouge (de quien no se sabe si es varón o mujer, y tampoco importa demasiado) está con un problema familiar grosso que l@ obliga a acelerar el final de su exitosa Kimetsu no Yaiba.

Kimetsu no Yaiba aparece semanalmente desde 2016 en las páginas de la Weekly Shônen Jump, el tanque ultra-taquillero de la editorial Shueisha, y ya tiene 20 tomos recopilatorios editados en Japón. La saga de Tanjiro y su lucha contra los demonios definitivamente daba para seguirla varios años más, pero el 11 de Mayo vamos a ver su último episodio. También hay rumores que señalan que Koyoharu Gotouge dejaría la ciudad de Tokyo para instalarse en el pueblo donde viven sus padres, que estarían atravesando un momento complicado a nivel salud. Pero Gotouge (fan del anonimato y el misterio) no confirmó nada de esto.

Mientras tanto, en Argentina, la editorial Ivrea sigue adelante con la publicación de Kimetsu no Yaiba (acá conocida como Demon Slayer) y planea para Julio el lanzamiento de una antología de historias cortas de Koyoharu Gotouge. Se trata de un tomo conocido en Japón como “Gotouge Koyoharu Tanpenshuu” (“colección de historias cortas de Koyoharu Gotouge”) y contiene cuatro mangas autoconclusivos, originalmente publicados entre 2013 y 2015, con los que Gotouge cimentó su prestigio en el mercado editorial antes de impactar con su hitazo. Cuenten conmigo para comprarlo.