Final para Seven to Eternity

Seven to Eternity es una de las tantas series de Image que están colgadas hace mil años en el limbo de las revistas que no se cancelan, pero tampoco salen nunca. El nº1 se lanzó en Septiembre de 2016 y hasta ahora el último que salió es el nº13, allá por Febrero de 2019. Un bochorno. Estos 13 números están recopilados en tres TPBs.

Pero ahora se viene el milagro: Rick Remender y Jerome Opeña confirman que tienen terminado el arco final de la serie, que arranca en Noviembre, en el nº14 y desemboca en un nº17 especial, con más páginas. El nº15 también está anunciado para Diciembre, así que es probable que todo este tramo final aparezca con una periodicidad razonable, como para tener el cuarto y último TPB editado para mediados de 2021.

La interesantísima saga de fantasía se empieza a resolver cuando se revele el origen de los Springs, un mal gigantesco consuma todo y Adam y el Mud King se preparen para hacer el sacrificio final. Rick Remender salió a agradecer la paciencia de los lectores y asegura que todos los involucrados en la serie (especialmente Opeña y el colorista Matt Hollingsworth) «pusieron una cantidad inhumana de amor en todas y cada una de las viñetas».

Ojalá, de a poco, se vayan poniendo al día todos los autores que dejaron sus series en suspenso.