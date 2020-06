Final para The Immortal Hulk

La mejor serie que tiene actualmente Marvel (obviamente me refiero a The Immortal Hulk) inicia su recta final hacia el nº50, que será el último. Falta bastante, por suerte, porque recién la semana que viene sale el nº34. Pero el dibujante Joe Bennett ya anunció la decisión del equipo creativo que integra junto al guionista Al Ewing de no seguir más allá del nº50.

De todos modos, si esto sigue así, serán 50 números de una serie excelente, destinada a pasar a la historia. Y además nos quedan por descubrir un montón de episodios y de disfrutar de unas cuantas portadas más ilustradas por Alex Ross, que también banca a esta serie desde el inicio en 2018.

Marvel se tiene que poner a pensar YA con qué va a reemplazar (no te digo a superar, porque ya es mucho más difícil) a The Immortal Hulk cuando deje de salir.