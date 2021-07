Finalmente, Guaraní

Parecía que no, pero finalmente tenemos la edición nacional en soporte físico de Guaraní, la magnífica novela gráfica de Diego Agrimbau y Gabriel Ippóliti, publicada originalmente en Francia en 2018. Hotel de las Ideas la acaba de editar en un libro muy cuidado, de 120 páginas a todo color, que ya se consigue en librerías y comiquerías a $ 1150.

Esta vez, la galardonada dupla nos cuenta la historia de Pierre Duprat, un fotógrafo francés que llega a Paraguay en el invierno de 1869 para fotografiar a las hermosas jóvenes de la tribu guaraní. Pero durante su viaje, se encuentra con una de las batallas más crueles de la historia: se la conoce como «La Batalla de Acosta Ñu». Fue el final de la “Guerra de la Triple Alianza”, una guerra que enfrentó a Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. No quedaban hombres adultos con vida en Paraguay, pero el mariscal Francisco Solano López no estaba dispuesto a rendirse. Decidido, creó un ejército de niños, de todas las edades, para intentar detener a las tropas enemigas. El intento fue en vano. Tres mil niños paraguayos se enfrentaron a 20.000 soldados brasileños y argentinos. La matanza tardó siete horas en completarse. Pierre Duprat, un hombre práctico y algo cínico, llegó a Sudamérica en busca de belleza exótica y natural. Pero su cinismo encontró un límite cuando se enfrentó a una gigantesca tragedia humana que cambió su forma de ver el mundo. A lo largo de la historia, Duprat se sigue convenciendo a sí mismo de que esta guerra no es suya. Sin embargo, a medida que se desarrolla el evento, comienza a involucrarse. Poco a poco, se da cuenta de que la fotografía puede ser un acto de memoria, permite que la experiencia indecible de la guerra sea expresada, hace visible lo irrepresentable.

Diego Agrimbau y Gabriel Ippóliti logran en este libro sobrio y luminoso, sumergirnos en la Guerra de la Triple Alianza, una guerra sin ejemplo en el mundo.

Imperdible es poco.